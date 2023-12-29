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İskenderun'da kahraman gaziler, şehitleri andı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gaziler, 12 şehit için anma töreni düzenleyerek terörü lanetlediler.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 ve 23 Aralık tarihlerinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 12 asker şehit düşmüştü. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarındaki Şehitler anıtında, gaziler toplanarak şehitler için anma töreni düzenledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliği tarafından düzenelenen anma programında; saygı duruşu ve istiklal marşının ardından basın açıklaması yapıldı. Anma programında şehitler anılırken terör lanetlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun temsilcisi Başkanı Neşet Turhan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletinin başı sağolsun. Kahramanlarımızın ruhları şad ve mekanları cennet olsun. Bilinmelidir ki kanları yerde kalmayacaktır" dedi.