İstanbul Adliyesi Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Yıldız City

İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda final heyecanı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Adliyesi'nin 12. Geleneksel Futbol Turnuvası sona erdi. 23 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Yıldız City, Anadolugücü'nü penaltılarla 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Final karşılaşmaları, Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplam 23 takımın katılımıyla Anadolu Adliyesi ve Bölge Adliyesi bünyesinde organize edilen turnuvada büyük final, Anadolugücü ile Yıldız City takımları arasında oynandı. Final öncesinde, üçüncülük için Adalet FC ile Forza Adalet karşı karşıya geldi. Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise Şöhretler Karması Müsabakası oldu. Bu özel mücadelede, Türkiye'de bir dönem profesyonel futbol oynamış isimler ile Adliye bünyesinde görev yapan hakim, savcı ve personeller sahaya çıktı. Turnuvadaki maçları deneyimli hakemler yönetti. Üçüncülük maçında Melih Aldemir, Şöhretler Karması'nda Atilla Karaoğlan, final müsabakasında ise Mehmet Türkmen düdük çaldı. Anadolugücü ile Yıldız City arasında oynanan müsabakayı penaltılarla 6-5 Yıldız City takımı kazanarak kupanın ve 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

"Böyle bir organizasyon kolay değil"

Eski Futbolcu Recep Çetin, bu tür organizasyonların kolay olmadığını söyleyerek, "Anadolu Başsavcılarına teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon kolay değil. Güzel ekip kurulmuş ve iyi bir turnuva düzenlemişler. Bizleri de bu turnuvanın içerisine dahil etmeleri bizleri sevindirdi" dedi.

"Bizim için topa vurmak çok değerli"

Eski Futbolcu Mehmet Ekşi, topa vurmanın kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, "Burada eskiden birlikte futbol oynadığımız arkadaşlarımızla yeniden sahada olmak çok güzel. Yaşlar biraz ilerlese de bizim için topa vurmak çok değerli" şeklinde konuştu.

"Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcularımızı destekliyoruz"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Anadolu Adliyesi olarak spor ve sporcuya destek verdiklerine değinerek, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 12'ncisi düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının açılışını bugün yaptık. Spor her alanda her branşta insanlarımız için güzel bir yaşam biçimidir, sağlıktır. Dolayısıyla bizde Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. Başarılı oyuncularımızda mevcut" diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Özel Kalemi Metin Kaya ise maçları yöneten hakemlere teşekkür ederek, "Maçın hakemi Süper lig FIFA Hakemimiz Mehmet Türkmen, kendisine teşekkür ediyorum. FIFA Hakemiz Atilla Karaoğlan'da Şöhretler maçımızı yönetti, ona da teşekkür ediyorum. Gelip bize destek verdiler" dedi.