İstanbul Anadolu Yakası'nda Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Genel

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sağanak Yağış Etkili Oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

02.09.2024 11:38
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Sağanak yağış İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. Kartal ve Pendik'te bulunan bazı caddeler göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Anadolu Yakası'nda Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

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