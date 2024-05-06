İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, BRABUS isimli kargo gemisinin dümen arızası nedeniyle müdahale için ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini bildirdi.

06.05.2024 08:22
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı - Son Dakika

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