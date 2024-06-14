İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu

İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcakların ardından akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye satan esnaftan şemsiye aldılar.

14.06.2024 21:08
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İstanbul'da yağmur etkili oldu

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur etkili oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Son günlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerine doğru yağmur bastırdı. Mega kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kimisi metro ve otobüs duraklarına sığınırken; kimisi ise kıyafetiyle çantasıyla kafasını kapatarak ıslanmamaya çalıştı. Yağmur şemsiye satan esnafa yaradı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye aldıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu - Son Dakika
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