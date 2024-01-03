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İstanbul'da betona boğulan şehir korkutan görüntülerle ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da betona boğulan şehir korkutan görüntülerle ortaya çıktı

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İstanbul'da havadan çekilen görüntülerin şehri açık mezarlık haline getirdiğini belirtti. Görüntülerde yeşil alanların olmaması ve yolların kapalı olabileceği ön görülüyor. Uzmanlar, yeşil alanların ve helikopter pistlerinin çoğaltılması, yolların genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul\'da betona boğulan şehir korkutan görüntülerle ortaya çıktı
03.01.2024 - 23:27,
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Betona boğulan İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş: "İstanbul adeta açık mezarlık haline geldi"

İSTANBUL - Tüm Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketi 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden daha bir yıl dahi geçmeden İstanbul'da havadan çekilen görüntüler bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Görüntüleri yorumlayan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İstanbul üstü açık mezarlık haline gelmiş" dedi.

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar çevresinde havadan çekilen görüntüler ile betona boğulan şehrin adeta tablosu ortaya çıktı. Görüntülerde açık ve yeşil alanların hiç olmadığı görülürken, muhtemel büyük İstanbul depreminde yolların kapalı olabileceği ve bu nedenle vatandaşların tahliye edilmesinin, yardımların ulaştırılmasının zor olabileceği ön görülüyor. Uzmanlar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yeşil alanların ve helikopter pistlerinin acilen çoğaltılması, ana arterde bulunan yolların 10 metre daha genişletilmesi konusunda uyarılarda bulundu. İkmal seferleri için içerideki kısımlarda kalan vatandaşlara ancak helikopterle ulaşılabileceği belirtiliyor.

"İstanbul'da üstü açık mezarlık haline gelmiş"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Ne yazık ki izlediğimiz görüntülerdeki bölgeler İstanbul'da üstü açık mezarlık haline gelmiş. Yukarıdan çekilen görüntülere baktığımız zaman bu bölgeler adeta mezarlığı andırıyor. Ana yollar tamamen felç olmuş durumda, olası bir depremde hiç kimsenin bir şansı yok. O bölgede kaos var, havadan net bir şekilde gözüküyor. Bu kaosu önlemek için acil eylem planına ihtiyacımız var. Çünkü olası bir depremde bu yollar çalışmayacaktır. Acil bir şekilde helikopter pistlerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Çünkü olası bir depremde yollar kapanacak, çalışmayacaktır. Bu yollar binalar yüzünden çökeceği için büyük bir afet olacaktır" dedi.

"Yolların en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor"

Muhtemel büyük İstanbul depreminde can kaybının çok yüksek olacağını belirterek uyarılarda bulunan Çetintaş, "İstanbul açık bir mezarlık haline gelmiştir. Kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken husus çok büyük yeşil alan açmak zorundalar. Yukarıdan baktığınızda bu yerlerde yaşanılabilir en küçük bir yeşil alan dahi yoktur. Bir deprem olduğunda bu bölgelere sadece havadan ikmal yapılabilir. O ikmali yapabileceğiniz bölgeler dahi yok. Ana arter yolların en az 10 metre daha genişletilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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