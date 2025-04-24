İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Geniş Video İzle

Çevre Bakanlığı, İstanbul'daki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

24.04.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Deprem nedeniyle Küçükçekmece'de hasar oluşan ya da ihbar yapılan binalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle il genelinde bazı binalarda çökme bazılarında ise hasar oluştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri dün itibariyle hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmalar neticesinde Halkalı Merkez Mahallesi Pınar sokakta da incelemeler yapıldı. İhbar üzerine ekipler sokağa denetim aracı ile geldi. Aracın üzerinde bulunan kameralardaki sensörler sokakta bulunan binalarda ölçüm yaptı. Ölçümler neticesinde binalarda herhangi bir kayma olup olmadığı belirlendi. Ardından ekipler hasar olduğu belirlenen yada ihbar yapılan binalarda inceleme yaptılar. Çalışmalar neticesinde ölçüm yapılan her iki binada da deprem kaynaklı hasar tespit edilmedi. Ekiplerin çalışmaları ise farklı yerlerde devam edecek.

Öte yandan, Tevfik Fikret Sokak'ta da belirlenen binalara giriş çıkışlar kapatıldı. Ekipler binalarda incelemede bulunacak.

Yapılan çalışmalar neticesinde açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez "6 Şubat depremleri sonrasında saha çalışmalarını yürütmüştük. İstanbul'da yaşadığımız deprem sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını koordine ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bakanlığımıza bildirilen en yapı hasarına ilişkin İstanbul'a intikal etmiş durumdayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda binalarımızı inceliyoruz. Burada da bir binamızla ilgili ihbar vardı. Yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazı ve hasar tespitlerimizle birlikte kontrol edilen 2 binada her hangi bir kayma olup olmadığı konusunda inceleme yaptık. Ekiplerimiz binanın 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak yada hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şuan iki binada da hasar görülmüyor. Vatandaşlardan aldığımız ihbarlara yönelik bütün ekiplerimizle can havliyle çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar neticesinde ihbarları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. 3 bin civarında ekibimiz var" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İnceleme, İstanbul, Politika, Deprem, Sağlık, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
07:28 Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
07:10 İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
02:52 Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
02:15 Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
01:59 Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
01:44 Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 20:17:35. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.