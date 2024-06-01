İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurbanlıklar pazarlara indirilmeye başlandı. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Kurban satıcıları, vatandaşları Sultangazi'ye bekliyor.

01.06.2024 16:48
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İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi gece yarısından itibaren İstanbul'da giriş yapan kurbanlıklar sabah saatlerinde pazarlara indirilmeye başlandı.

İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden sabah saatlerinde gelen kurbanlıklar, Sultangazi belediyesi tarafından Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına indirilmeye başlandı. Kurban pazarında kurbanlıkların pazara indirilmesi ve hazırlıkların son durumu dron ile görüntülendi.

Veysel Günal isimli kurban satıcısı " Sinop'tan geldik gece saat 05.00 civarı indik. Toplam 25 hayvan ile giriş yaptık. Allah nasip ederse vatandaşlarımızı Sultangazi'ye bekliyoruz. Çok meşakkatli geçti ve Karadeniz'den geldik toplam 12 saatlik bir yoldan. Bugün, yarın vatandaşlarımızı bekliyoruz ve kurbanları kurban pazarından almalarını bekleriz" dedi.

Bur diğer satıcı Saykal Saykal, "Ilgaz'lıyım, bu malları biz kendimiz besliyoruz. Kekik var hormon yoktur, ilaç yoktur. Bizim mallarımızı alanlar bir daha alır. 43 tane hayvan ile geldim ama 70 hayvan olacak. 30 yıldır geliyorum ben bu pazara" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanına sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kurbanlık indirilmeye başlanırken, o anlar drone kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pazara getirilen kurbanlıkların çadırlara indirildiği ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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