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İstanbul'da Silivri'de yaz yağmuru, kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Yağmur öncesinde bazı bölgelerde ise şimşek çakması da kaydedildi.

İstanbul genelinde sabah erken saatlerde bulutlu ve serin hava hakim oldu. Silivri ilçesinde sabah erken saatlerde kısa süreli sağanak yağışta etkili oldu. Yağmur öncesinde ise gökyüzünde şimşeklerde çaktığı görüldü. Gün içinde ise bölgesel olarak kısa süreli yağış geçişlerinin devam edeceği öğrenildi.