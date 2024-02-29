İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Yoğun sis nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis Haliç'te de etkili oldu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

29.02.2024 08:51
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İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Yoğun sis nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis Haliç'te de etkili oldu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

İstanbul\'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu - Son Dakika

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