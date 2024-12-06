İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız Atandı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladı
İSTANBUL - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Selami Yıldız, görevi yaş haddinden emekliye ayrılan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.
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