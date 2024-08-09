İstanbul Havalimanı Avrupa'da Zirvede - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da Zirvede

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İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan rapora göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ayrıca, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı geride bıraktı.

09.08.2024 17:15
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İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Paris'te bulunan Charles de Gaulle'yi geride bıraktı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan "29 Temmuz-4 Ağustos 2024" dönemi hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ayrıca, Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı da geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı 29 Temmuz - 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla Olimpiyatlar'ın düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

Kaynak: İHA

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