İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Davut Gül, 'Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz' dedi.

14.06.2024 17:26
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İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül: "Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Davut Gül, "Önümüzde uzun bir tatil dönemi var. Okullar tatil oldu. Çocuklarımız, ailelerimiz memleketlerine, tatil beldelerine gidecekler. İki gün önceki programımızda da söyledik. Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi. Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanı Nuri Aslan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, adli yargı mensupları, ilgili kurumların müdürleri, bölge müdürleri ve valilik personelleri katıldı.

"Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte ülkemizde özgür bir şekilde bayram kutlamayı nasip etsin"

Bayramlaşma töreninde konuşan Vali Davut Gül, "Her bayram öncesinde olduğu burada yüz yüze bayramlaşmak aynı şehirde oturup, birbirimizle mesajlaşmamak, birbirimizi telefonla aramamak için ayaküstü bayramlaşıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kurban bayramı tatili 9 gün dolayısıyla önümüzde uzun bir tatil dönemi var. Okullar tatil oldu. Çocuklarımız, ailelerimiz memleketlerine, tatil beldelerine gidecekler. İki gün önceki programımızda da söyledik. Trafik ve dikkat birinci önceliğimiz. Ağız tadıyla giderler, sağ salim gelirler. Ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nicelerine kavuşturmayı nasip etsin. Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte ülkemizde özgür bir şekilde bayram kutlamayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma programı konuşmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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