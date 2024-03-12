İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen anma programına birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

12.03.2024 20:41
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı

İSTANBUL - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, mülki ve askeri yetkililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kabrine karanfil bırakıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Dua sonrası Vali Davut Gül ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

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