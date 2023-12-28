İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi'nde anıldı

Gençlere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan "Kızılelma" vurgusu

İSTANBUL - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı. Burada gençlere seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İşte bu hayasızca akınlara, bayrağımıza uzanan ellere karşı duracak gençlik sizsiniz" dedi. Yıldız, "Devlet için, bayrak için, "Kızılelma'ya!" diyeceksiniz" diyerek "Kızılelma" vurgusunda da bulundu.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 87'nci yıl dönümünde İstiklal Caddesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Caddenin girişinde bir araya gelen gençler, Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği ve bugünlerde bir bölümü Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi olarak kullanılan Mısır Apartmanı önüne kadar yürüyüş yaptı. Mısır Apartmanı önünde gençleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız karşıladı. Buradaki programda ilk olarak iki öğrenci kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu. Gençlerin ardından konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mehmet Akif Ersoy'u anmanın milli bir duruşla mümkün olduğunu söyledi.

"İşte bu hayasızca akınlara, bayrağımıza uzanan ellere karşı duracak gençlik sizsiniz"

Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Şairler bir milletin ruhunu temsil ederler ve geleceğe taşırlar. Arkadaşlarımızın az önce İstiklal Marşı'ndan 'Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma, sakın' dediği arkadaşlar, Akif'in dediği arkadaşlar sizlersiniz. 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' İşte bu hayasızca akınlara, yurdumuza, memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan ellere karşı duracak gençlik sizsiniz. Akif size sesleniyor. İstiklal Marşımızın birinci cümlesinde Akif'in 'Korkma' dediği sizlersiniz. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gençleri; Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ile Sünni'siyle bu toprağın çocukları vatanlarını sevecekler, vatanlarına sahip çıkacaklar. Bayraklarını sevecekler, bayraklarına sahip çıkacaklar. Devletlerini sevecekler, devletlerini sayacaklar ve devletlerine sahip çıkacaklar. Geçmişlerini bilecekler, tarihlerine, ecdatlarına dayanacaklar ama hep geleceğe bakacaklar" dedi.

"Devlet için, bayrak için, 'Kızılelma'ya' diyeceksiniz"

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmanın cesurca, korkmadan milli bir duruşla mümkün olduğunu söyleyen Yıldız, "Sizin bir vatanınız olsun diye, sizin devletiniz yıkılmasın diye nice canlar şehit oldu. Ayrılığa düşün, birbirinize düşün diye değil; bir olun, beraber olun diye Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Çanakkale'ye toplandı. Anadolu topraklarında Türkler ebediyen bir ve beraber olsun diye canlarını feda ettiler. Akif, yüzyıllar öncesinden aldığı ilhamla, yüzyıllarca burada varlığını devam ettirecek olan gençlere İstiklal Marşımızın birinci cümlesi ile seslendi, 'Korkma' dedi. Sizler de korkmayacak, cesur bir şekilde vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için, bugün şehitlerimiz var, onlar gibi siz de, 'Kızılelma'ya, Kızılelma'ya' diyeceksiniz. Önce vatan, önce millet, önce devlet diyeceksiniz. Önce istiklal ve istikbal diyeceksiniz. İşte Akif bana göre ancak böyle anılabilir. İstiklal de milli şuurla, milli bir duruşla anılabilir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve onlarca genç, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'ni ziyaret ederek istiklal şairine ait eşyaları ve eserleri inceledi.