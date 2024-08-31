İzmir'de 500 dron ile 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmir'de 500 dron ile 30 Ağustos coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği dron gösterisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında unutulmaz anlara sahne oldu. 500 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi ve Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturduğu gösteriye İzmirli yurttaşlar da Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

31.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 500 dron ile 30 Ağustos coşkusu

İZMİR - 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, İzmir'de unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği dron gösterisi kentte görsel şölen yaşattı. Tam 500 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi, Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturduğu gösteride, İzmirli yurttaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda dron gösterisi yaptı. İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarası, 500 dronun görsel şöleni ile unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmirli yurttaşların gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmesi için Alsancak İskelesi'ne platform kuruldu. Çok sayıda İzmirli, ünlü oyuncu ve sunucu Yavuz Seçkin'in sunuculuğunda 30 Ağustos'u kutladı, hep bir ağızdan marşlar söyledi.

Gösteride, 500 dron gökyüzüne yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası, Atatürk'ün "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir" sözü, zeybek oynayan bir efe, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu. Kentin çeşitli noktalarından da izlenebilen görsel şöleni yakından görme fırsatı bulan İzmirliler, cep telefonu ile kayıt alarak unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de 500 dron ile 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 500 dron ile 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement