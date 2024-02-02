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İzmir'de öldürülen taksici memleketi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
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Genel

İzmir'de öldürülen taksici memleketi Aydın'da toprağa verildi

İzmir\'de öldürülen taksici memleketi Aydın\'da toprağa verildi

İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, Aydın'ın Söke ilçesinde, 8 yıl önce ölen kardeşinin yanına defnedildi. Cenazeye cezaevindeki oğlu da katıldı.

02.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:20
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İzmir'de öldürülen taksici memleketi Aydın'da toprağa verildi

8 yıl önce ölen kardeşinin yanına defnedildi

Cenazeye cezaevindeki oğlu da katıldı

AYDIN - İzmir'de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde, 8 yıl önce kalp krizinden vefat eden kardeşinin mezarı yanında toprağa verildi. Cenazeye, ceza evinde bulunan oğlu Mustafa Erge de izin alarak jandarma gözetiminde katıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oğuz Erge'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alınırken, ilk olarak helallik alınmak üzere Buca Göksu Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada ailesi ve yakınları tarafından helallik alınmasının ardından cenaze, mesai arkadaşı taksicilerin konvoyuyla defnedilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.

"Cenazeye cezaevindeki oğlu da katıldı"

İzmir'de, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, Söke Nalbantlar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde 8 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Muhammet Erge'nin mezarının yanında toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, mahalle sakinleri, siyasi parti temsilcileri ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, ceza evinde bulunan oğlu Mustafa Erge de izin alarak jandarma gözetiminde katıldı.

"İzmir'de kızıyla birlikte yaşıyordu"

Ölümüyle, tüm Türkiye'yi yasa boğan taksi şoförü Oğuz Erge'nin eşinden boşandığı, liseye giden kızı Naz Erge ile birlikte İzmir'de yaşadığı, asıl mesleğinin kamyon şoförlüğü olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de öldürülen taksici memleketi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de öldürülen taksici memleketi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
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