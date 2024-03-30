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İzmir'de seçim sandıkları kuruluyor

İZMİR - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine 1 gün kala İzmir'deki okullarda sandıklar kurulmaya başlandı.

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine 1 gün kala tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki okullarda da seçim sandıkları kurulmaya başlandı. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, sandık görevlilerinin katılımıyla okullarda sandıklar ve oy kullanılacak kabinler sınıflara yerleştirildi. 10 bin 721 sandığın kurulacağı İzmir'de, sınıfların kapılarına numaralar asan ve sınıflardaki seçim düzenini oluşturan yetkililer, yarına kadar sınıfları seçime hazır hale getirmiş olacaklar.