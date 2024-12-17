İzmir'de Taksilere Kameralı Muayene Zorunluğu - Son Dakika
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İzmir'de Taksilere Kameralı Muayene Zorunluğu

İzmir'de 1 Mart 2025'ten itibaren kamera takılmayan taksiler muayeneden geçemeyecek.

17.12.2024 22:08
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Taksilerde saldırılar artmıştı: Kamera olmayanlar araç muayenesinden geçemeyecek

İzmir'de taksilere haber merkezinde 7/24 takip: Butona basılmasıyla harekete geçiliyor

İZMİR - Taksi şoförlerine yönelik ardı ardına yapılan saldırılar, taksilerdeki kameraların önemini bir kez daha ortaya koyarken, 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Kamera olmayan ticari taksilere artık vize verilmeyecek, muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımızın güvenliği için bu çok önemliydi" dedi.

Son aylarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada arttı. Son olarak Manisa'da taksi şoförüne yönelik yaşanan olay, araç içi kameranın önemini bir kez daha ortaya koydu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Bu olayın dışında taksilerde yaşanan bir çok olay, kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştu.

Taksilerde araç içi kameralarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, "1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar" dedi.

İzmir'de taksilere 7/24 takip: Taksici butona basınca anında müdahale

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerdeki kamera konusunda önemli bir görev üstleniyor. Başkan Erkan Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin olası bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.

30 ilçede, 2 bin 915 adet ticari taksinin bin 300 tanesinde kamera olduğunu anlatan Başkan Erkan Özkan, anlık olarak tüm taksilerin takip edildiğini anlattı.

Erkan Özkan, "Herhangi bir olay vuku bulduğunda, an ve an haber merkezimizden tespit edebiliyoruz. Tek merkezden olmasının faydasını burada görüyoruz. Haber merkezimizde, bütün İzmir'in taksileri görülebilir. İzmir'in hareket halinde ve duran bütün ticari taksileri, buradaki haber merkezimiz tarafından 7/24, 365 gün takip ediliyor. 30 ilçede, odamıza bağlı üyelerimizin bütün araçlarını takip edebiliyoruz. Manisa'ya da teknik destek veriyoruz. Bu haber merkezinin, bizim odamızın esnafımıza verdiği en güzel hizmetlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Türkiye'de de ilk olduğu için, ben İzmirli şoför esnafı kardeşlerim adına gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tehlike sinyali geldiğinde emniyete konum bildiriliyor"

Başkan Özkan, şöyle devam etti:

"Butona basıldıktan sonra, ekranımıza tehlike sinyali geliyor. Bu tehlike sinyali, haber merkezimize geldiği andan itibaren buradaki görevli arkadaşımız, hemen araç içerisindeki kamerayı devreye sokarak, araç içerisinde ne olup bittiğini görüyor. Eğer tehlikeli bir durum söz konusuysa, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor. Kamerayı birçok kişi takabiliyor; fakat görüntülere erişilmeyen kameranın kimseye faydası yok. Burada esnafımız, odamızın haber merkeziyle bağlantılı olan bir sistem içerisinde kameraları taktırmışsa, bu kameralar tehlike anında hemen sinyal veriyor ve gerekli kolluk kuvvetlerine durumu bildirebiliyoruz. Gecenin 03.00'ünde, cumartesi, pazar, bayram tatillerinde burası sürekli hizmet veriyor. Odamızda; sürekli vardiya sistemiyle, bu işin ehli olan arkadaşlarımız var."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de Taksilere Kameralı Muayene Zorunluğu - Son Dakika

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