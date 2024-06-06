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İzmir'de ticaretin kalbinin attığı sokak: Tarihi Havra Sokağı

Tarihi Havra Sokağı'nda canlılıkta, kalabalıkta 7 gün hiç bitmiyor

Tarihi Havra Sokağı nasıl ticaret merkezi haline geldi?

İZMİR - Geçmiş yıllarda Yahudilerin yaşadığı, birçok Sinagog veya bir başka ifadeyle Havra'nın bulunduğu ibadethanelerden ismini alan İzmir Konak'taki tarihi Havra Sokağı, evlerin iş yerlerine dönüşmesinden bu yana kentin en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline geldi. Tarihi Havra Sokağı'nda, hafta içi ve hafta sonu canlılıkta, kalabalıkta hiç bitmiyor.

Geçmişte Yahudilerin yaşadığı, Sinagog veya Havra olarak adlandırılan ibadethanelerden ismini alan tarihi Havra Sokağı, İzmir'de ticaretin kalbinin attığı en önemli noktalardan biri haline geldi. Zamanla Yahudilerden kalan evlerin iş yerlerine dönüşmesiyle kentin simgesi haline gelen bu sokak, her gün onlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Konak'ta bulunan ve İkiçeşmelik ile Kemeraltı'nı birbirine bağlayan Havra Sokağı'nda, 7 gün boyunca canlılık ve hareketlilik hiç bitmiyor. Onlarca iş yerinin bulunduğu tarihi sokakta; balıkçılar, peynirciler, manavlar, kasaplar, tatlıcılar ve daha bir çok sektörden esnaf yer alıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ticaretin kalbinin attığı Havra Sokağı, sadece hafta içi değil hafta sonunda da dolup taşıyor.

" Osmanlı Devleti'nden bu yana burası Havra Sokağı"

Baba mesleği olan tenekecilik işini yaklaşık 60 yıldır Havra Sokağı'nda sürdürdüğünü ifade eden 68 yaşındaki teneke ustası Sakıp Taş, "Osmanlı Devleti'nden bu yana burası Havra Sokağı. 50-60 sene evvel burada muhtelif esnaflar vardı. Ekseriyetle benim mesleğim olan tenekecilik mesleği vardı burada. Gelenler; Mezarlıkbaşı, Havra Sokağı diye gezerler. Mahalle olaraktan da Güzelyurt Mahallesi olarak geçiyor. Osmanlı'nın zamanından bu yana burada 9 tane Havra var. Balıkçılar, tavukçular, manavlar her sabah hale gidip taze taze ürünler getirirler buraya. Vatandaşlarımız da ucuz diye gelip buradan alışveriş yaparlar" diye konuştu.

"Burada gördüğünüz iş yerlerinin hepsi evdi, zamanla dükkana döndü"

Babasından kalan tezgahı işleten ve 1980 yılından bu yana tarihi Havra Sokağı'nda esnaflık yapan İzzet Yedikardeş, çocukluğunun sokakta geçtiğini söyledi. Geçmişte zamanla Yahudilerin kaldığı evlerin iş yerlerine döndüğünü ifade eden Yedikardeş, "Çocukluğum burada geçti, 10 yaşından bu yana buradayız. Daha önce manavdım, 15-20 senedir ise balıkçılık yapıyorum. Buranın özelliği Sinagogların burada olması. Eskiden Yahudilerin yerleşim yeri burasıydı. Burada gördüğünüz iş yerlerinin hepsi evdi. Zamanla dükkana döndü bunlar. Çocukluğumdan hatırlıyorum, burada iki tane Yahudi kalıyordu, onlarda öldükten sonra evleri dükkana döndü. Pazar günü de dahil 7 gün açık burası. O yüzden ticaret yoğunluğu var burada" dedi.

"Yıllardır bu sokakta ticaret yoğun şekilde işliyor"

7 yıldır balıkçı esnafı olarak Havra Sokağı'nda dükkan işlettiğini ifade eden Kenan Peker de, "Büyüklerimizden duyduğuma göre burası İzmir genelinde en hızlı sokakmış. Yıllardır bu sokakta ticaret yoğun şekilde işliyor. İnsanlar Foça'dan, Çeşme'den gelip buradan balık alıyor. Foça, Çeşme denildiği zaman buralar balığın en yoğun olduğu yer olarak aklımıza gelir; ama kalite ve daha hesaplı olduğun için insanlar genelde burayı tercih ediyorlar. Canlı bir sokak, biz de burada ekmeğimizi yiyebiliyoruz şuanda" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60-70 senedir Havra Sokağı'nda alışveriş yaptığını söyleyen 85 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ise "15 yaşından beri alışveriş yaparım buradan. Balık almaya buraya gelirim. Bu sokak tarihidir" diye konuştu.