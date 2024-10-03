İzmir Kordon\'da Deniz Taşkınlarına Karşı Beton Bariyerler Kuruluyor

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İzmir Kordon'da deniz taşkınlarına karşı beton bariyerlerin kurulumuna başlandı

İZMİR - İzmir Kordon'da, geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve onlarca ev ve iş yerinin sular altında kaldığı su taşkınlarına karşı önlem olarak beton bariyerler kurulmaya başlandı. Alsancak Liman'dan başlayarak bin 700 metrelik sahil şeridi boyunca konuşlandırılacak bariyerler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanıyor.

İzmir'in kalbi konumundaki Alsancak Kordon'da, geçtiğimiz yıl sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte yaşanan deniz taşkını, onlarca ev ve iş yerini sular altında bırakmıştı. Milyonlarca liralık hasar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşkınların önüne geçmek için "Kordon Acil Eylem Paketi" hazırladı.

Alsancak Limanı'ndan itibaren de Kordon'a beton bariyerler kurulmaya başlandı. Yoğun bir şekilde limandan başlayan ve kıyıya paralel olarak devam eden beton bariyerlerin, bin 700 metrelik sahil şeridi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edeceği öğrenildi.

Bariyerler sayesinde deniz suyu mümkün olduğunca kıyı hattında kalacak. Proje kapsamında alanda bulunan asfalt yüzeyler geçirgen yüzey haline dönüştürülecek. Böylece suyun drenajı sağlanmış olacak.

22 adet sel kapısı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kordon Acil Eylem Paketi çalışmaları 3 ana düzenlemeyle hayata geçecek. Kordon bölgesinde, taşkın anında deniz suyu girişini azaltmak amacıyla, kıyıya paralel geçici fırtına duvarı oluşturulacak. Güzergah boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısı acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek.

Dalganın en çok etki gösterdiği ve can güvenliğini tehdit eden Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Böylelikle hava koşullarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek.