İzmir Körfezi Bilim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

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İzmir Körfezi Bilim Kurulu ilk toplantısı yapıldı

Acil Eylem Planı Eylül ayı sonunda açıklanacak; uzun ve orta vadeli eylem planı da kasım ayı sonunda netleşecek

İZMİR - Balık ölümlerine neden olan İzmir körfezindeki kirliliğin çözümü amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu bugün İzmir'de toplandı. Acil eylem planının Eylül ayı sonunda açıklanacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, uzun ve orta vadeli eylem planının da kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu ilk toplantısı bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleştirildi. İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen toplantıda, 35 akademisyen İzmir Körfezi Acil Eylem Planı'nı hazırlayacak. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Valisi Yardımcısı Kamil Köten ve akademisyenler katıldı.

"Çözümlerin bilimsel temellere dayanması büyük önem taşımaktadır"

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sadece bölgesel ekosistemimizi değil, aynı zamanda ülkemizin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarımızın sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bugün burada toplantımızın sebebi bu tehdide karşı birlikte harekete geçme gerekliliğidir. Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine kentsel kirliliğin deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Bakanımızın acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatı verdiğini hepimiz geçen toplantıda biliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alınmıştı. İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısı bakanımızın başkanlığında Bilim Kurulu üyelerimizin yanı sıra bölgedeki belediye başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili STK'larımız, oda temsilcilerimizin katılımıyla 5 Eylül'de yine burada gerçekleştirilmişti. Toplantının sonucu olarak Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırılmıştır. Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfeziyle ilgili acil eylem planının açıklanacağını da bu toplantıda duyurmuştur. Bugün burada İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak üzere toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Uzun ve orta vadeli eylem planının da kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız devam edecek"

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek toplantılarda bilimsel verilerin ışığında Acil Eylem planının şekilleneceğine dikkat çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz. Söz konusu çalışmalar, iklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu, Atık su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu ile Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu başlıkları altında üç ana başlıkta devam ettirilecektir. İzmir Körfezi'yle ilgili acil eylem planının eylül ayı sonunda açıklanacak olması nedeniyle çalışma için süremizin çok kısıtlı olduğu da göz önünde bulundurularak, çok hızlı bir çalışma programının ilk iki günlük çalışma programı için biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Siz değerli bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve uzmanlıkları ile şekillenecek Acil Eylem Planımızın uzun ve orta vadeli eylem planı da kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde hocalarımızla birlikte devam edecektir. Hazırlanacak eylem planı İzmir Körfezi'mizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarmak üzere gerekli adımları içerecek ve sorumlulara yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde olacaktır. İki günlük çalışma programının ülkemize ve İzmir'imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."