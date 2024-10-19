İzmit Körfezi'nde Yeni Savunma Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmit Körfezi'nde Yeni Savunma Sistemi

Geniş Video İzle

ASELSAN, İzmit Körfezi'ne milli uzun menzil hava sahası radarı kurdu.

19.10.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'ne uzun menzilli hava savunma sistemi yerleştirildi

KOCAELİ - ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli olarak geliştirilen uzun menzil hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi'ne kurduklarını açıkladı.

Kocaeli'ye gelen ASELSAN'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptıkları çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Savunma sanayisine Türkiye'nin ciddi kaynak ayırdığını söyleyen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Türkiye, önemli devlet iradesi ortaya kondu. Özellikle son 15 yılda dünyada gittiğimiz her yerde teşekkür edilen, gıptayla bakılan, sadece bizim değil dünyadaki herkesin kabul ettiği bir başarı sağlandı. ASELSAN bu savunma sanayindeki amiral gemisi. ASELSAN'ın dünyanın en büyük 42'nci savunma sanayisi şirketi. ASELSAN'ın geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10'uncu savunma sanayisi şirketi oldu" dedi.

"Ambargo varsa sözlü cevap yerine daha iyi ürünü yapıyoruz"

Ambargolara değinen Akyol, "Ambargo sebebiyle geçmiş dönemde alt bileşenlerine kadar yerleştiriyoruz. Bizim özellikle dünyadaki savunma firmalarından ayrıştığımız konulardan biri bu. Dünyada genelde herkes bu işlemleri karşılıklı paylaşırken bizim özellikle müttefik olduğunu bildiğimiz ülkelerden çok stratejik ve kritik zamanlarda kısıtlamalarla karşılaşıyoruz. İHA'larımızın Karabağ'da Türk kardeşlerimizin kendi vatanlarını savunmak, hakkı olan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonda yabancı bir kameranın bulunması üzerine bize ambargo uygulanmıştı. Ambargonun bileğini bükmek için o tarihte yerli kamerayı yaptık. Rakiplerden daha iyisini yapmak hedefimiz. O tarihte aynı anda daha üstün bir kameraya başladık ve onu da geçen sene bitirdik. Bütün testleri yapıldı. Bize satmadıkları kamera, bütün senaryolarda ve bütün ortamlarda bizim kameramızdan geride kaldı. Anlamlı olsun diye de ilk büyük ihracatını Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimizle imzaladık. Bize ambargo koyanlara verilecek en iyi cevap oydu. Bundan sonra da ambargo varsa sözlü cevap yerine daha iyi ürünü yapıyoruz" diye konuştu.

"Biz onun yerlisini yaptık"

Yakın zamanda helikopterlerin kamerasında da ambargo olduğunu dile getiren Akyol, "Orada da yine Avrupalı bir müttefikimiz helikopterlerin içinde kullanılan kameranın içindeki bir bileşeni Suriye'de bizim terörle mücadelede kullandığımız operasyonları gerekçe göstererek içindeki en kritik parçayı bize vermeyeceğini bildirmişti. Onda da yeniden sıfırdan yerli kamera yaptık. İçindekindeki bileşenleri de yaptık. Atak helikopterimizi taktık. Türk ordusuna verdik. Yurt dışına da iraç ettik. Dün de aradan geçen 3-4 yıla rağmen ilgili ülkeden heyet geliyor 'Böyle bir talebiniz varmış. Bu talebiniz geçer mi' diyor. Hayır geçerli değil. Biz onun yerlisini yaptık" ifadelerini kullandı.

"Milli olarak geliştirilen uzun menzil hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi'ne kurduk"

Son 20 yıldır hava savunmaya ASELSAN liderliğinde yatırım yapıldığını dile getiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bugün geldiğimiz nokta Türkiye hava savunma sistemlerinde alçak, orta ve yüksek irtifa bütün sistemlerini envantere 2024 sonu itibariyle sokmuş oldu. Bugün Hisar'ından siperine Korkut'undan diğer sistemlerine, Gökdeniz'ine bütün hava savunma sistemlerini geliştirdik. Onların daha etkin çalışmasını gerektiren, onun ayrılmaz bir parçası olan milli radarları da geliştirdik. Hatta ilk radarı İzmit Körfezi'ne kurduk. Milli olarak geliştirilen uzun menzil hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi'ne kurduk. Dolayısıyla milli radarımızı yaptık. Bu sene envantere girdi, daha fazlası giriyor. Siperimizi, hisarımızı yaptık. Bunu yöneten komuta kontrol sistemimizi yaptık. Bu alanda da devletimiz onu artık Çelik Kubbe diye isimlendirdi. Bugün bu alanda geldiğimiz nokta bunları bundan sonra çoklu adetlerde üretip yaygınlaştırma safhasındayız" dedi.

"Kısıtlamaları getirenlerin Türk milletinin evlatları tarafından daha iyisiyle mukabil bulacaklarını herkes artık anladı"

Kimsenin ambargo koymasını istemediğini dile getiren Akyol, "Bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Anlaşmalara, dostluğa uygun değil. Ama herkes şunu artık biliyor. Türkiye'ye bu konuda hava savunma örneğinde, kamera örneğinde olduğu gibi kısıtlamaları getirenlerin Türk milletinin evlatları tarafından daha iyisiyle mukabil bulacaklarını herkes artık anladı. Ambargo olduğunda yeni bir ürünü sahaya sokacağımız zaman ambargoların birer birer kalktığını da görüyorum. Kalksa da kalkmasa da biz bunları yerli olarak yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bundan emin olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Akyol, Teknoloji, Türkiye, Aselsan, Ekonomi, Güncel, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmit Körfezi'nde Yeni Savunma Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:04:31. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Yeni Savunma Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.