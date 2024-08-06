İznik'teki Şifalı Su Kurudu

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Sosyal medya sifalı suyu kuruttu

İznik'te bulunan meşhur şifalı su kurudu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde şeker hastalığına iyi geldiği gerekçesiyle Türkiye'nin her bir köşesinden hastalığına çare arayanların akın ettiği şifalı su kaynağı kurudu. Farklı illerden gelen vatandaşlar, suyun kuruduğunu görünce şok oldu.

Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede kimse şeker hastalığına yakalanmadı. kapılmadı. Hastalığına iyi geldiği iddia edilen suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edilmişti. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

Su kaynağı bir anda kurudu

İznik'in Karatekin Mahellesinde şeker hastalığına iyi geldiği söylenen su kaynağı sosyal medyada meşhur olup Türkiye'nin bir çok noktasından hastalığına şifa arayanların uğrak yeri haline gelmişti. Özellikle hafta sonları binlerce vatandaş su almak için Karatekin Mahallesi'ne akın etti. Suyun şifası dilden dile yayıldı. İki gün önce ise şifalı suyun kaynağı tükendi, mahalledeki suda kurudu. BUSKİ ekipleri su tankerleri ile mahalleye takviye yapmaya başladı. Mahalle sakinleri ise yaptıkları açıklamalarda, "Suyumuz duyulduktan sonra mahallemize akın ettiler, suyumuz kurudu. Ne yapacağımız bilmiyoruz" dedi. Uzak yollardan su için mahalleye gelen bir vatandaş ise, "Uzak yollardan geldim, bir baktım su kurumuş. Ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım" dedi.