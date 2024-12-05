Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya'yı Ziyaret Etti

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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Türkiye'deki temasları kapsamında Ayasofya'yı ziyaret etti.

05.12.2024 17:10
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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ederken, tarihi cami çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.

Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile önceki gün Ankara'ya geldi. Ankara'daki temasların ardından Prens ve Prenses, bugün İstanbul'a gelerek Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin çıkışında Veliaht Prens ve Prenses görüntülendi. Prens ve Prenses basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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