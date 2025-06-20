Kadının Gücü: Geleceği Şekillendirme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Genel

Kadının Gücü: Geleceği Şekillendirme Vurgusu

20.06.2025 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, kadınların Türkiye'nin geleceğindeki önemini vurguladı ve kadın politikalarını ele aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: " Türkiye'nin geleceğinde kadının önemine" vurgu yaptı

Bakan Göktaş "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı"na katıldı

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Konferans kapsamında gerçekleştireceğimiz grup çalışmalarında; KASAUM'ların kurumsal kapasitesini güçlendirmek, YÖK-Bakanlık iş birliğinde kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmek, kadınların işgücüne daha güçlü katılımını sağlamak ve kadın politikalarının dönüşümünü planlamak gibi kritik konuları derinlemesine ele alacağız. Bu konferansta atılan her adım, konuşulan her fikir, aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı" düzenlendi. İstanbul'da bir üniversitede düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Destek Merkezlerimiz, ADEM'lerde, mesleki kurslar, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak, kadınların hayata daha güçlü katılmasını sağlıyoruz. Sosyal Yardım Programlarımızla, eşi vefat eden kadınlara düzenli nakdi yardım sağlıyoruz. Ayrıca, özellikle kız çocuklarının eğitime devamını teşvik ediyoruz. Doğum ve evde bakım yardımlarıyla annelerin yükünü hafifletiyoruz. Kadın Kooperatiflerine verdiğimiz destekle, kadınların birlikte üretip birlikte güçlenmesini sağlıyoruz. Bin 248 yeni kadın kooperatifi kurulmasını sağlayarak kadınlara hem gelir hem de girişimcilik alanında fırsatlar sunuyoruz. Diğer yandan kadınların ekonomik güçlenmesinde girişimcilik ve inovasyonun rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin kadınların aktif katılımıyla başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda kız öğrencilerimizin STEM alanlarına yönelmesini teşvik ediyoruz. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesiyle mentorluk, burs ve staj imkanları sunuyoruz. Özel sektörle iş birlikleri kurarak kadın girişimcilerin ürünlerini piyasaya ulaştırmalarına destek oluyoruz. Yapay zeka, temiz enerji gibi alanlarda kadın girişimci sayısını artırmak için özel eğitim programları yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla cesur, risk alan ve özgüvenli kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu konferansta atılan her adım aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir"

Çağın bilgi çağı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Kadın politikalarımızı oluştururken bu gerçeklikten yola çıkarak hareket ediyoruz. Siz kıymetli hocalarımızı rehber edinerek, bilimsel verilerle desteklenmiş, sahadan gelen ihtiyaçlarla şekillenmiş, sürdürülebilir ve etkili adımlar atıyoruz. İşte bu konferans kapsamında gerçekleştireceğimiz grup çalışmalarında da; KASAUM'ların kurumsal kapasitesini güçlendirmek, YÖK-Bakanlık iş birliğinde kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmek, kadınların işgücüne daha güçlü katılımını sağlamak ve beceri temelli güçlenmelerini desteklemek, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini artırmak, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasiteyi artırmak ve toplumsal katılımı güçlendirmek ve elbette dijitalleşme ve yapay zeka çağında, kadın politikalarının dönüşümünü planlamak gibi kritik konuları derinlemesine ele alacağız. Bu başlıkların her biri, kadınların yaşamına doğrudan dokunan alanlardır. Buradan çıkacak her fikir, kadınların daha güçlü, daha eşit ve daha etkin bireyler olarak topluma katılımını sağlayacak bir vizyonun parçasıdır. Bu anlamda sizlerden beklentimizin, çözüm üretmeye dönük güçlü politikalar geliştirmek olduğunu vurgulamak isterim. Bu konferansta atılan her adım, konuşulan her fikir, aslında Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecek taşlardan biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Konferans, İstanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kadın, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadının Gücü: Geleceği Şekillendirme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
23:03
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen arazide arama
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
22:19
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 07:37:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kadının Gücü: Geleceği Şekillendirme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.