Kağıthane'de Balık Ekmek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kağıthane'de Balık Ekmek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen balık ekmek festivali, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek ikram edilmesiyle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan İstanbullular, yöresel müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

06.04.2025 17:35
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Kağıthane'de balık ekmek ziyafeti

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi balık ekmek festivaliyle Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda İstanbulluları ağırladı. Usta şefler tarafından 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi.

Kağıthane Belediyesi hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda İstanbullulara balık ekmek ziyafeti sundu. Usta şefler tarafından 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Her sene düzenlenen balık ekmek festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Kağıthaneliler, sanatçı Batuhan Akyıldız'ın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İstanbul Valisi Davut Gül mangalın başına geçerek vatandaşa balık ekmek ikram etti.

"3 ton balık ekmeği komşularımıza dağıtacağız"

Programda bir konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Havalar güzelleşiyor. Kış aylarından çıkmak üzereyiz. Bu güzel bayram sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelelim dedik. Böyle güzel bir etkinlikte buluşmak istedik. Yaklaşık 3 ton balık ekmeği burada komşularımıza dağıtmış olacağız. 20 bin kişilik ekmeklerimizi balıklarımızı hazırlamış olduk. Sağ olsun İstanbullular da davetimize icap etti. Sayın Valimiz de Kaymakamımız da sağ olsun katıldı. Güzel bir günde buluşmuş olduk. Hem Karadeniz'i tekrardan yaşamış olacağız hem de hemşehrilerimize ikramda bulunmuş olacağız. Bu tür balık ekmek ikramları aslında işin bahanesi. Buradaki asıl amaç bir araya gelme, bir araya gelip sohbet etme, muhabbet etme. Yoksa herkes balık ekmeğe bir şekilde ulaşabiliyor ama çoluk çocuk aile hep beraber eğlenebilmek. Gayemiz bu. Tüm komşularımıza tekrardan teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hemşehrilerimizle birlikte bu coşkuyu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün Mevlüt Başkanımıza, ekibine ve burayı bayram haline getiren herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi balık işin bahanesi asıl olan birlikte eğlenmek birlikte paylaşmak bayram ertesinde bu coşkuyu yaşatan Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de geldik. İnşallah bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız, mutluyuz. Hemşehrilerimizle birlikte olmaktan bu coşkuyu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Allah tekrarını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir etkinlik"

Güzel bir çalışma olduğunu söyleyen Nabi Ergüner, "Güzel bir etkinlik. Öncelikle Vali Beyin ayaklarına sağlık. Kağıthane Belediye'miz de çalışıyor bu konuda. Güzel bir çalışma, güzel bir etkinlik teşekkür ediyorum" dedi.

"Sabah geldim"

Balığı çok sevdiğini söyleyen Yusuf Yaman, "Balık sırası çok uzundu. Sıra beklememek için sabah 08.00'da uyandım. Balığı çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kağıthane'de Balık Ekmek Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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