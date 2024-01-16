 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'taki depremin korkunç izleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'taki depremin korkunç izleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük yıkımın yeni görüntüleri Saraycık Mahallesi'nde kaydedildi. Fay hattının geçtiği yerde bulunan evin tamamen yıkıldığı görüldü. Depremin korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, felaketi anlattı ve bir daha yaşanmamasını diledi.

16.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve büyük yıkım oluşturan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görüntülendi. Depremin, tam fay hattının geçtiği yerdeki evi yerle bir ettiğini anlatan Sefer Sağır, evleri ve yolları yerle bir eden depremin tam bir felaket olduğunu söyledi.

Fay hattının korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, "Saraycık Mahallesi'nde bulunan fay hattının geçtiği yerde bir ev bulunuyordu ve o ev yerle bir oldu. Tam bir felaket. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş\'taki depremin korkunç izleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Saraycık, Deprem, Deprem, Doğal Afet, Genel, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kahramanmaraş'taki depremin korkunç izleri ortaya çıktı - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki depremin korkunç izleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement