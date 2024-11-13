Kangal köpeği besicinin çadırının üstünde dron gördü, böyle korumaya çalıştı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da besicinin çadırının üstünde dron gören kangal köpeği saldırmaya çalışıp tepki gösterdi. O anlar, drone kamerası ile kaydedildi.
Muş'tan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine hayvancılıkla uğraşmak için gelen konargöçer aile, 6 ay boyunca Kral Yolu'nda zorlu şartlarda besicilik yapacak. Besicilerin haberi için drone havalandırılırken Sivas Kangal köpeği, dronun çadırın üstünde ve çevresinde gezmesine tepki gösterdi.
Drona saldırmaya çalışan köpeğin o anları drone kamerası ile kaydedildi.
Son Dakika › Genel › Kangal Köpeği Dronu Koruma İçin Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?