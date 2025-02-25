Kangal Köpeği Yavruyu Sahiplendi

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Kangal köpeğinin merhameti yürekleri ısıttı

Tokat'ta anne kangal, yavru av köpeğini sahiplendi

TOKAT - Tokat'ta bir dişi kangal, yavru av köpeğini sahiplendi. Kangal, yavru av köpeğini koruyarak kendi yavrusu gibi ilgilenmeye başladı.

Tokat'ta bir vatandaş annesiz olarak bulduğu yavru av köpeğini, köpeklere ilgi duyan arkadaşı Hüseyin Bulut'a getirdi. Üşüyen yavru köpeği soba kenarında ısıtan Hüseyin Bulut, oda sıcaklığına ulaştıktan sonra pencereyi açarak havalandırmak istedi. O an yavru köpeğin sesini duyan anne kangal, pencere önüne gelerek yavru köpeğe ulaşmak istedi. Bulut, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Dişi kangal yavruyu yalnızca kendi sahibine yaklaştırırken, diğer kişilerin kulübeye yaklaşmasına izin vermiyor.

"Kangal, yavruyu başka bir yere götürmeye çalışanlara yaklaştırmıyor"

Yavru av köpeği ile anne kangal köpeğinin duygusal bir bağ kurduğunu söyleyen Hüseyin Bulut, "Bir arkadaşımız annesiz bir yavruyu bulup bana getirdi. Bunun av köpeği olduğunu anlayınca ve benim de av köpeklerine eğitim verdiğimi bildiği için bana teslim etti. Yavru soğukta üşüyordu. Sıfırın altında 15 derece soğukta ben de onu eve alıp sobada ısıtmaya çalıştım. Fakat yine de fayda etmedi. Ev sıcak olduğu için pencereyi açtım ve o sırada anne kangal, yavruyu duyarak pencerenin önüne geldi. Bir süre hareketleriyle bana yavruyu vermemi işaret etti. O anı kaydettim, karşılıklı bir konuşma yaptık ve yavruyu ona teslim ettim. Anne kangal, yavruyu sahiplendi ve kendine aitmiş gibi ilgilenmeye başladı. Şu anda süt desteği sağlıyoruz. Annede süt yok, sütlü mamalar veriyoruz. Kangal, yavruyu başka bir yere götürmeye çalışanlara yaklaştırmıyor ve sürekli yanında bekliyor" dedi.