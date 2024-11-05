Kanser Hastası Anne, Evladını PKK'dan İstedi - Son Dakika
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Kanser Hastası Anne, Evladını PKK'dan İstedi

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Diyarbakır annelerinin eylemi 379 aileye ulaştı, kanser hastası anne evladını PKK'dan istedi.

05.11.2024 15:43
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Kanser hastası anne, ağlayarak evladını PKK'dan istedi

Diyarbakır annelerine 2 ailenin katılımıyla sayı 379'a yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 ailenin katılmasıyla sayı 379'a yükseldi. Kanser hastası anne, ağlayarak evladını PKK ve HDP'den istedi.

3 Eylül 2019 yılında eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatın ailelerin evlat nöbeti 1891'inci gününde devam ediyor. Diyarbakır ve Ankara'dan gelen 2 ailenin katılımıyla sayı 379'a çıktı.

2023 yılında Hollanda'ya gidip bir daha haber alınamayan Vural Işıklı'nın annesi Nülifer Polat, Ankara'dan geldiğini, oğlunun yurt dışında olup haber alamadığını söyledi.

Çocuğunun PKK'nın elinde olduğunu ileri süren Polat, "Çocuğumu bana versinler. Çocuğuma yalvarıyorum, sesimi duysun, beni görsün. 4'üncü evre kanser hastasıyım. Son nefesimde çocuğumu görmek istiyorum. Hollanda'ya gitmişti. 4 Ekim 2023'ten beri haber alamıyorum. PKK, çocuğumu götürdü. Benim canım yandı, onlarında yansın. Belki 1,1,5 ay yaşayacağım. Hiçbir şekilde haber alamadım, sesini duyamadım. Kız kardeşin çok kötü, ne olur geri gel. Bütün bilgiler o tarafta, çocuğum PKK'nın elinde, başka yerde değil. Çocuğuma eğitim verdiklerini duydum" dedi.

2013 yılından beri kız kardeşi R.N'den haber alamayan abla A.A. ise, Diyarbakır'dan gelip oturma eylemine katılarak gazetecilere açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, şimdiye kadar oturma eylemine dahil olan ailelerden 56'sı evladına kavuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Genel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel Kanser Hastası Anne, Evladını PKK'dan İstedi - Son Dakika

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