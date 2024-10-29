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Sıcak hava balonları Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da 29 Ekim coşkusu

NEVŞEHİR - Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümümü kutlamaları gök yüzünde başladı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, sabahın ilk saatlerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Türk Bayrakları ile peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler için görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 1,5 saat Kapadokya semalarında dolaşan Atatürk posterli ve Türk Bayraklı sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

Sıcak hava balon pilotu Kemal Sezer; "Bu gün cumhuriyet için havalanıyoruz. Balonlara Türk Bayraklarını astık. İnşallah cumhuriyeti coşku ile kutlayacağız" şeklinde konuştu.