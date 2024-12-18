Kapadokya'da Balonlar Yeniden Havalandı - Son Dakika
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Genel

Kapadokya'da Balonlar Yeniden Havalandı

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarının ardından sıcak hava balonları turları yeniden başladı.

18.12.2024 20:10
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Kapadokya'da sıcak hava balonları bir hafta sonra yeniden havalandı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da hizmet veren sıcak hava balonları bir haftalık aradan sonra tekrar başladı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bir haftadır yapılamayan Sıcak Hava Balon turları bugün tekrar başladı.

Sabahın erken saatlerinde merkeze bağlı Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarına gelen sıcak hava balonları uçuş için hazırlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya slot merkezinin onayından sonra gökyüzüne havalanan 156 sıcak hava balonları eşsiz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık üç bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz manzarasını gökyüzünde izleme fırsatı buldu.

Balon pilotu Türker Oğuz'da yaptığı açıklamada "7 günlük aradan sonra tekrar uçtuk. Çok güzel bir uçuş oldu. Sabah saatlerinde hava çok soğuktu, şu anda hava da ısınmaya başladı. Uçuşlar nedeniyle hem müşteriler memnun, hem de biz memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Balonlar Yeniden Havalandı - Son Dakika

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