Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı
KARS - Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı.
Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de bayram namazı için saf tuttu.
Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Cami çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Cümle ümmeti Muhammedin, İslam Alemi'nin, Türkiye'nin Kars'ımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu Ramazan Bayramı Gazze'de, Filistin'deki dünya üzerindeki tüm mazlumların ve mağdurların kurtuluşuna vesile olur. Yeniden birlik ve beraberliğimize vesile olur Canabı Allah'a dua ediyoruz" dedi.
Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Bugün bayram namazına kavuşma mutluluğu yaşıyoruz. Öncelikle aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin bayramını kutluyoruz. Huzur içerisinde, barış içerisinde mazlumun ahını alan insanların ıslah olmasının duasını ederek bayrama ulaştık. Ben buradan Filistinli kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, dünyanın dört tarafında eziyet gören, zalimlerin zulmü altında eziyet gören tüm kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.
Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
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