Kars eksi 12'yi gördü, her yer buz tuttu
KARS - Kars, eksi 12'yi gördü. Kentte her yer buz tuttu.
Kars yağışının ardından Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte soğuktan Kars Çayı kısmen buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları dondu. Kars Çayı'nın buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah erken katlım, Kars Çayı buz tutmuş, artık soğuklar başladı. Üşüyoruz, soğuktur" dedi.
Kentte etkili olan soğuk hava vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.
Soğuktan kentte ağaçlar kırağı tuttu. Termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçülürken, sabah saatlerinde sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.
Son Dakika › Genel › Kars'ta Soğuk Hava: Eksi 12 Derece - Son Dakika
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