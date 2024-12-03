Kartal'da Engelsiz Yaşam Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Genel

Kartal'da Engelsiz Yaşam Festivali Coşkusu

Kartal Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği 'Engelsiz Yaşam Festivali' ile engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı. Etkinlikte çeşitli gösteriler ve konserler yapıldı.

03.12.2024 22:01
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Kartal'da 'Engelsiz Yaşam Festivali' düzenlendi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalığı arttırmak amacıyla "Engelsiz Yaşam Festivali" düzenlendi. Yoğun ilgi gören festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Kartal Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak ve onların sosyal, ekonomik, kültürel hayatın her alanına uyumlarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Yaşam Festivali" düzenlendi. Kartal Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen etkinlikte solo, koro ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir ve şarkıların seslendirildiği festival renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Festivale katılan Havva Kırallıoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla buradayız. Bizim açımızdan güzel bir programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Nüket Aslan isimli bir vatandaş ise, "Gayet güzel ve keyifli geçti. Öğrencilerin konserleri, halk oyunları, dansları çok başarılı. Öğretmenlerimize ve Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kartal'da Engelsiz Yaşam Festivali Coşkusu - Son Dakika

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