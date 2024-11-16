Kayseri'de 438 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kayseri'de 438 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı

Geniş Video İzle

Kayseri'de 438 öğrenci, Kur'an kurslarını tamamlayarak Hafızlık Belgesi aldı. Vali Çiçek, hafızların önemine vurgu yaptı.

16.11.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 438 öğrenci Hafızlık Belgesi'ni aldı

Vali Çiçek: "Ne yaparlarsa yapsınlar bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek"

KAYSERİ - Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program ile kentte bulunan Kur'an Kurslarında ve 17 Hafızlık Okulu'nda eğitimini tamamlayan 438 öğrenciye Hafızlık Belgesi verildi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek" dedi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an- Kerim tilavetinin ardından başlayan törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Müsikisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, protokol üyeleri, hafızlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Müsikisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Koca, katılımcılara sevilen eserlerini seslendirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Kayseri bugün bambaşka. Her zaman da başka. Dini hassasiyet, manevi değerler, milli değerler ve kültürel değerler dile geldiğinde Kayseri ülkemizde her zaman öncü olmuş, tarihin derinliklerinde, Erciyes'in gölgesinde nice yiğitler, nice alimler, nice veliler yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de devam ediyor. Hafız, Allah'ın 99 isminden bir tanesidir. Öyle ki rabbimiz Hafiz olması amacıyla Kur'an-ı Kerim'de; "O yüce kitabı ben indirdim, muhakkak ki yine onu kıyamete kadar muhafaza edecek, koruyacak olan benim" diyor. Kur'an-ı Kerim, peygamberimize inmeye başladığı andan itibaren peygamberimiz ve sahabeler onu ezberlemeye başladılar. Vahiy katipleri de yazdılar. Daha sonra da günümüze kadar geldi. Kur'an'ı taşıyanlar, İslam'ın bayrağını, sancağını taşıyorlar. İslam'ın sancağını taşıyan hafızlarımızı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Ben çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Burada sizlere baktığımda muhteşem bir sahne görüyorum ve annelerinizin, babalarınızın sizlere heyecanla, gururla baktığını görüyorum. Değerli anneler ve babalar en büyük gurur sizin. Sizler emek verdiniz, uyumadınız. Bazen çocuklarınıza hasret kaldınız, bazen kıyamadığınız günler oldu ama istediniz ki Allah'ın kelamını öğrensinler. Hem bu dünyalarını, hem öteki dünyalarını kurtarsınlar. Çünkü biz Müslümanız. Biliyoruz ki bu dünyadan başka bir dünya daha var. O yüzden hepinizle gurur duyuyoruz. Sevgili hafızlarımız, dünyanın birçok yerinde dinimize ve peygamberimize bazı alçaklar hakaret ediyorlar. Fakat bilmiyorlar ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu binler bu salonları doldurmaya devam edecek. Bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek. Peygamberimizin ismini anarken kalpleri titreyecek, heyecandan gözyaşı dökecek. Çünkü Kayseri de peygamber efendimize aşık. Orada bir afiş var " Gazze'ye selam" diye. Hepimiz buradan Gazze'deki kardeşlerimize selam gönderiyoruz. İnşallah daha binlerce yıl bizim dinimiz dünyaya adalet getirecek. Gençlerimizin heyecanına ortak olan herkesi saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Kayseri\'de 438 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı
Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri'de 438 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
17:48 AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:59 Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 18:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 438 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.