Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğine çıkan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleşti.

12.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:55
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Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğine çıkarak mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde güvenle kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personelle Kayseri genelinde ve ilçelerde çeşitli acil durumlar için 7/24 hizmet veriyor. Yeşilhisar ilçesinde, bir kedi, elektrik direğine çıkarak mahsur kaldı. Yüksek elektrik direğine çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi. Ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, hem kedinin hem de çevredeki vatandaşların güvenliği sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlardan trafik kazalarına kadar ihtiyaç duyulan her an ve her şartta görev başında olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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