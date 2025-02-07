Kayseri'de Karla Mücadele: 22 Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kayseri'de Karla Mücadele: 22 Yol Ulaşıma Kapandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 22 yol hala ulaşıma kapalı durumda.

07.02.2025 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 22 yol ulaşıma kapandı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun tipi ve etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 137 mahalle yolu yeniden ulaşıma açılırken, ulaşıma kapalı olan 22 yolda ise çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla, karla mücadeleye aralıksız olarak devam etti. 6 Şubat 2025 Perşembe saat 15.00'ten, 7 Şubat Cuma saat 9.00'a kadar süren çalışmalarda, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf edildi. Akkışla ilçesinde 3, Bünyan'da 12, Develi'de 7, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'da 40, Sarız'da 5, Talas'ta 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 11 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunun açılmasıyla toplamda 1104 kilometrelik yol ağında ulaşım sağlandı. Bunun yanı sıra, tipi nedeniyle açıldıktan sonra tekrar kapanan Pınarbaşı'ndaki 13, Sarız'daki 7 ve Yahyalı'daki 2 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de 200 personel ve 80 araçla, kent genelindeki karla mücadeleyi sürdürüyor. Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'na bağlı 135 kişilik ekip, ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Park Bahçeler ve Ağaçlandırma daire başkanlıkları bünyesinde toplamda 475 personel ve 130 araçla çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Ulaşım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri'de Karla Mücadele: 22 Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:15:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Karla Mücadele: 22 Yol Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.