Kayseri'de Kurban Bayramı'na yaklaşırken bıçak bileme talebi artıyor - Son Dakika
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Genel

Kayseri'de Kurban Bayramı'na yaklaşırken bıçak bileme talebi artıyor

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakçılara akın ediyor. Vatandaşlar, yeni bıçak almak yerine mevcut bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçakçılar, bıçak satışlarının düşük olduğunu ancak bileme talebinin yoğun olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, bıçaklarını son güne bırakmamaları konusunda uyarılıyor.

13.06.2024 12:57
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Kayseri'de vatandaşlar en çok bilemeye talep gösteriyor

Bıçakçı Ahmet Tüfekçi:

"Piyasa Kurban Bayramı olduğu için biraz canlı"

KAYSERİ - Kayseri'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar yeni bıçak almaktansa mevcut bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Kurban Bayramı'nda en uğrak noktalardan biriside bıçakçılar oldu. Vatandaşlar mevcut bıçaklarını biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturdu.

"Kayseri'de bıçak biletmek adettir"

Vatandaşların daha ekonomik olması sebebiyle yeni bıçak almak yerine mevcut bıçaklarını bilettiklerini dile getiren bıçakçı Ahmet Tüfekçi; "Şu anda bilememiz çok güzel. Vatandaşlarımız bıçaklarını biletmek için geliyor. Ancak satış çok düşük. Vatandaşların evlerinde 3-4 tane bıçağı var. Bizim Kayseri'de bıçak biletmek adettir. Kurban Bayramı geldiği zaman bıçaklar biletilir. 3-4 tane bıçaklarını getirirler bizde onları bileriz. Bıçak satışımızda çok düşük. Son 1-2 günde belki satış yapabiliriz. Bıçak satılmamasının sebebi ekonomik şartlar. Şimdi vatandaşlar bayramda kurban alacaklar. Onun dışında kendilerine ve çocuklarına elbise alacaklar. Şu anda piyasa Kurban Bayramı olduğu için biraz canlı. Bileme geliyor. Normal bıçakları 25 TL'den bileme yapıyoruz. Satır olursa 50 TL, kasapların takım olarak getirdikleri makineleri aynaları var onları 75 TL'den biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bıçaklarınızı biletmek için son günü beklemeyin"

Vatandaşların bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri gerektiğini aktaran Tüfekçi; "Bıçakların fiyatları kalitesine göre değişiyor. Ben kendi imal ettiğim kaliteli bıçakları satıyorum. Fiyat olarak da 200 TL'den başlıyor, 350 TL'ye kadar kaliteli bıçaklarımız var. Vatandaşlar bıçaklarını önce getirsinler. Son 3-5 güne sığdırmayasınlar. Önceden gelirlerse bizde daha rahat çalışırız, yapılan işte daha iyi olur. Yani ellerinden geldiği kadar önce getirmeleri lazım. Berbere gidiyorsun, önüne bir tane bileme taşı koymuş ve orada bileme yapıyor. Bakkala gidiyorsun aynı şekilde bir durum var. Yani herkes bıçakçı oluyor. Vatandaşların sağlam bıçaklarını kör edip, veriyorlar. Ondan sonra vatandaşlar kesmiyor diye bize geliyorlar. Bıçaklar kör olunca da kaç kişi kurban keserken, kendilerini yaralıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Kurban Bayramı'na yaklaşırken bıçak bileme talebi artıyor - Son Dakika

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