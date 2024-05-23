Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika
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Genel

Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelirken, şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Şehirde sağanak yağışla birlikte şimşeklerin çakması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı ve gece adeta gündüze döndü.

23.05.2024 23:08
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Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelirken, şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte şimşeklerin de çakması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şimşeklerin çakmasıyla birlikte seyrine doyum olmaz görüntüler oluşurken, şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

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