Kayseri'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi
KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelirken, şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte şimşeklerin de çakması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şimşeklerin çakmasıyla birlikte seyrine doyum olmaz görüntüler oluşurken, şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü.
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