Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
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Genel

Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi beklendiği ve bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

23.02.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

KAYSERİ - Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyardı

Öte yandan Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde; "Sis-Pus Uyarısı; Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

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