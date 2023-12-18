 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri mantısı 'Dünya 100' listesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri mantısı 'Dünya 100' listesinde

TasteAtlas platformu tarafından kullanıcı oylarına göre hazırlanan dünyanın en lezzetli 100 yemeği listesinde Kayseri mantısı da 38. sırada yerini aldı. Aşçı Gülcan Gören, mantının hamuru ve kıymasıyla bir bütün şeklinde lezzetli olması gerektiğini söyledi.

Kayseri mantısı \'Dünya 100\' listesinde
18.12.2023 - 22:34,
Abone Ol

- Kayseri mantısı 'Dünya 100' listesinde

Aşçı Gülcan Gören: "Mantı hamuru ve kıymasıyla bir bütün olarak güzel olmalı"

KAYSERİ - TasteAtlas platformu tarafından kullanıcı oylarına göre hazırlanan dünyanın en lezzetli 100 yemeği listesinde Kayseri mantısı da 38. sırada yerini aldı.

Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanlarından biri olan TasteAtlas tarafından, 2023 yılının en iyi 100 yemeği kullanıcıların oyları ile seçildi. Hazırlanan listeye Türkiye'den 8 yemek girerken, Kayseri mantısı da 4.55 değer ile 38. sırada yerini aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Erguvan Tesisleri'nde aşçılık yapan Gülcan Gören de lezzetli mantı yapımı ile ilgili verdiği bilgilerde, "Mantı hamuru ve kıymasıyla bir bütün olarak güzel olmalı" dedi.

Mantı hazırlanırken hamurunun sert olması gerektiğini söyleyen Aşçı Gülcan Gören, "Kayseri mantımız bildiğiniz üzere dünya yemek listesinde aynı zamanda plakamız da olan 38. sıraya girdi. Mantının önce hamurundan bahsetmek gerekirse, sert bir hamur olması gerekiyor. Hamuruna yumurta, tuz, su ve un katıyoruz ama özelliği sert bir hamur olması ve güzelce yoğurulması gerekiyor. Kıymamız da antrikot yağsız kıymadan oluşuyor. Kıymada baharat olarak toz biber, az karabiber ve olmazsa olmazımız Osmanlı mutfağından gelen reyhanımızı kullanıyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra küçük küçük çapraz şekilde kesiyoruz. Normalde bohça olarak sıkılıyor ama Kayseri mantısını özel yapan çapraz şekilde sıkmamız. Biz çapraz şekilde çok minik, kaşığımıza 40 tane giren mantımızı böyle hazırlıyoruz ve sunuyoruz" dedi.

Gülcan Gören, mantının hamuru ve kıymasıyla bir bütün şeklinde lezzetli olması gerektiğini söyleyerek, "Pişirilmesi noktasında da suda pişiriyoruz biz. Köpük olana kadar iyice kaynatıyoruz. Burada sarı köpüğünün çıkması lazım. Tereyağı yapıyoruz ve salçada kavuruyoruz. Salça için domateslerimizi yazın kendimiz bağlarda yetiştiriyoruz ve bu salçada da güzelce kavuruyoruz. Özellikle kaynattıktan sonra can suyu koyuyoruz biz. Sıcak ve kaynar şekilde koymuyoruz, biraz can suyu ekliyoruz. Salça ile beraber toz biberi de kavuruyoruz. Kaynattığımız mantının suyundan alıyoruz ve biraz da ona ekleyip tekrar mantının üzerine döküyoruz. Güzel bir şekilde afiyetle yiyoruz. Lezzetli mantı bütün olmalı. Hem hamurunun güzel olması lazım, hem kıymamızın güzel olması lazım ve özellikle biz reyhanı bol koyuyoruz ve bol reyhanlı daha güzel oluyor. Pişirilmesi de önemli tabi ki. Güzel pişerse tadı da daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Türkiye, Dünya, Gastronomi, Yemek, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri mantısı 'Dünya 100' listesinde - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri mantısı 'Dünya 100' listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement