Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülkenin huzurunu bozamayacaklarına dair mesajlar verdi. Federasyonun çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi.

23.03.2025 22:57
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Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu üyeleri iftarda bir araya geldi

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler:

"Bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini bozamayacaklar"

KAYSERİ - Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu hafta sonu değişik illerimizdeki eylemleri gördük. Bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini bozamayacaklar. Ben buradan onlara sesleniyorum; özellikle de sorumsuz bazı siyasi parti başkanlarına seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğini, birliğini, beraberliğini bozacak eylemlerde bulunmayın" dedi.

Düzenlenen iftar programında federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, "Federasyon olarak görevi devraldığımız günden bugüne hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışıyor, her alanda onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Geride bıraktığımız 8 ayda birçok önemli çalışmalara imza attık. Tam 275 program düzenledik, yaklaşık 10 bin 250 hemşehrimizle temas sağladık. Bununla yetinmiyoruz, hedefimiz 100 bin üyeye ulaşmak ve hemşehrilerimizin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak. Her alanda hemşehrilerimizin yanında olduk, taleplerini dinledik, dertlerine ortak olduk. Genel merkez binamızı kiraladık, 8 katlı binamızı da açacağız. Tüm derneklerimizle bir araya gelip değerlendirmeler yaptık, iş insanlarımız ve bürokratlarımızla toplantılar düzenledik. Dünya Sivaslılar Günü'nü Kayseri meydanında 6 bin kişiyle kutladık. Bu etkinlik Kayseri'de Sivaslıların gücünü ve birliğini en güzel gösteren etkinlik oldu. Şimdi sırada 5 Ağustos'ta Kayseri'de Sivaslılar Günü düzenlemek var. Bu organizasyonu artık Kayseri'de de gerçekleştireceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Biriz, beraberiz. Hep beraber Sivas, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye anlayışıyla et ve tırnak gibiyiz. Kayseri ve Sivas'ımız Selçuklu medeniyetinin iki güzel şehri. O medeniyetin en güzel insanlarını bağrımıza basıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Sivaslıların Kayseri'nin gelişimine büyük katkılar sunduğunu kaydederek, "Buradan baktığımda dostlarımızı, arkadaşlarımızı, adeta ailemizi görüyorum. Sivaslı Dernekler Federasyonu özellikle son zamanlarda adından sıkça söz ettirip hemşehrilerine sahip çıkmak adına çok büyük mesafeler kat edip, çaba sarf ediyor. Başkanını ve yönetimini alkışlıyorum. Sivas her coğrafyada hemşehrilerine olan tutkularıyla bilinirler. Belki Kayseri'de birçoğu doğmadı ama Kayseri'de doyuyorlar. Kayseri'nin gelişimi için de çok büyük çaba sarf ediyorlar. Sivaslılar, Kayseri'ye çok güzel renk katıyorlar, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk duygusuyla hareket edin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik soruşturmalarla ilgili muhalefet parti genel başkanlarını sorumlu davranmaya davet eden TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu hafta sonu değişik illerimizdeki eylemleri gördük. Bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini bozamayacaklar. Ben buradan onlara sesleniyorum; özellikle de sorumsuz bazı siyasi parti başkanlarına seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğini, birliğini, beraberliğini bozacak eylemlerde bulunmayın. Sorumluluk duygusuyla hareket edin. Sorumsuzluk veya farklı beklentiler içerisinde halkımızı tahrik etmeye, gençlerimizi sokağa dökmeye asla yeltenmeyin. Bu ülkenin geleceğinde birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik var. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Burada da bizlere çok vazife düşüyor. Kayseri ve Sivas, Selçuklu'nun güzide iki tane başkenti. Buranın insanları vatanına bağlıdır, buranın insanları aziz milletimize gönülden bağlıdır. Bayrak, vatan, toprak, ülkemizin güvenliği deyince başka bir şekilde davranırlar. Dolayısıyla bizler de bu huzur iklimini bozmaya çalışan, ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışan bu insanlara karşı bir ve beraber olarak, aynı zamanda ülkemizin atmosferini bozmaya çalışanlara karşı dimdik duracağız" diye konuştu.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da birlik ve beraberlik mesajı vererek, programda emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu İftarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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