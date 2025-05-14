Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika
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Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayacak

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayacak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz" Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Yeşilay Uyuşturucuyla...

14.05.2025 16:12
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Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi yarın ilk misafirlerini ağırlayacak. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz" dedi.

Kayseri Valiliği koordinesinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 9 bin 400 metrekare alanda yaptırılan ve Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezi olacak Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi yarın itibariyle bağımlı kişileri tedavi etmeye başlayacak. Merkez ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Gerçekten çok donanımlı, içerisinde her türlü ayrıntı düşünülmüş Türkiye'nin en donanımlı ve en planlı, metrekare olarak da en büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Diyorlar ki; 'Kayseri'de bu kadar çok uyuşturucu kullanan mı var ki, Türkiye'nin en büyüğünü yapıyorsunuz'? Kesinlikle hayır. Türkiye'nin en büyüğünü yapıyoruz çünkü, sadece Kayseri'ye değil tüm bölgeye hizmet edecek bir merkez yapıyoruz. Emniyetimizle, jandarmamızla inanılmaz operasyonlar yapıyoruz. ERVA Spor Okulları'nı niye yapıyoruz? Polislerimiz; niye gece-gündüz uykusuz bunlara nefes aldırmamak için uğraşıyor? Her şeye rağmen bir şekilde bu işe bulaşmış çocuklarımız var, onlar bizim yavrularımız değil mi? 'Hiç evladım ölsün' diyen anne gördünüz mü? Ben gördüm. Ben bu anneyi duyduktan sonra onu kaderiyle baş başa bırakılmasına razı gelemem" dedi.

"Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz"

Çiçek, "Dolayısıyla bu işe bir şekilde bulaşmış çocuklarımız da bizim çocuklarımız, hangi şehirde olursa olsun bu milletin çocukları. Bir şekilde onları da kendi kaderleriyle baş başa bırakmamak, maalesef bu işe bulaşıp da ailesini bir bataklığa sürükleyen çocukların ailelerini yalnız bırakmamak adına bu çocukları kurtarabilecek belki de Avrupa'nın en donanımlı yerlerinden birisini oluşturmak için yola çıkmıştık. 280 milyon TL hayırseverlerden toplanan para harcadık. Muhteşem bir şey; içerisinde bütün atölyelerin olduğu, spor salonlarının olduğu, konferans salonlarının olduğu, yatakhanelerin olduğu, gastronomi atölyesinin olduğu muhteşem bir şey düşünüldü. Binanın açılışı; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle açtık. Personelleri işe başladı, eğitimlerini tamamladılar. Artık danışanlarını almak için gün sayıyoruz. 15 Mayıs'ta danışanlarımız tedavi için Rehabilitasyon Merkezi'ne giriş yapacaklar. Gelen herkes bizim kardeşimiz ve oradan tedavi süreci içerisinde 1 kişiyi bile kurtarırsak bütün yaptıklarımızı yerine gitmiş ve helal olarak sayıyorum. Bir Türk gencinin değeri paralarla ölçülmez, 1 gencimizi bile kurtarırsak başarı sayıyoruz. Biz ilk başta burayı sadece erkekler için yapmıştık. Cumhurbaşkanımızın eşleri dedi ki; 'Bizim kızlarımız, bizim evlatlarımız değil mi?' Emine Erdoğan Hanımefendi'nin tavsiyesi ve bu konudaki önerisiyle beraber ve kız çocuklarımızın da talepleriyle bir bölümü kız çocuklarımız, bir bölümü erkek çocuklarımız için olmuş oldu. 15 Mayıs'ta rehabilite edilmek için başvuranlar gelmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayacak - Son Dakika

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