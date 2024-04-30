Kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
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Genel

Kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi

Kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi

Emeklilik hazırlığı yaparken şehit olan polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Turan, Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Şehit polisin emeklilik hazırlığı yaptığı ve evli olduğu öğrenildi.

30.04.2024 15:39
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Kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi

Emeklilik hazırlığı yaparken şehit olan polis memuru için gözyaşları sel oldu

AFYONKARAHİSAR - Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yonuz Turan'ın memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Isparta- Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarpmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Kazada yaralanan Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E., Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin emeklilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

Şehit polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alacami köyüne gönderildi. Torun'un naşı önce baba evine helallik alınmak için getirildi. Helallik esnasında şehidin eşi Aynur Turan ve çocukları sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından Turan'ın aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

Helallik alınmasının ardından köy mezarlığından oluşturulan alanda Turan için cenaze namazı kılında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Turan silah arkadaşları ve cemaatin omuzlarında köy mezarlığında defin edildi.

Turan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu ve emeklilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, Turan ile bir dönem mesai arkadaşlığı yapan emekli polis memuru Adnan Güney ise Torun'un ölümüne çok üzüldüklerini kendisinin çok iyi bir insan olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi - Son Dakika


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