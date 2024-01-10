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Keçiören Belediyesi'nden eğitime tam destek

Keçiören Belediyesi'nden eğitime tam destek Keçiören Belediyesi Eğitime Bir Tuğla da Bizden Projesi kapsamında okullara yardım etmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi\'nden eğitime tam destek
10.01.2024 - 23:26,
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Keçiören Belediyesi'nden eğitime tam destek

ANKARA - Keçiören Belediyesi Eğitime Bir Tuğla da Bizden Projesi kapsamında okullara yardım etmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, Eğitime Bir Tuğla da Bizden Projesi kapsamında ilçedeki okullara desteklerini tüm hızıyla yürütüyor. Bu kapsamda ilçede bulunan Şehit Erdinç Aydın İlkokulu'nda laboratuvar sınıfının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gerçekleştirildi.

Başkan Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Bu çocuklar tabii ki geleceğimiz ve yarınlarımız. Çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamalıyız" dedi.

"100 okulun duvarında, 'Buranın çevre düzenlenmesi Keçiören belediyesi tarafından yapılmıştır' yazıyordu"

Hizmet seferberliğinin 1994 yılında başladığını ifade eden Altınok, "O zamanlar da belediyelerde çok fazla faaliyet yoktu. Okullarımızdan gelen talepler vardı. Keçiören'de ki okullarımızdan başlamak üzere Çankaya'da o tarihte ilköğretim, ortaokul ve lise olmak üzere toplamda 150 tane okul vardı. 100 tanesinin duvarında şu yazıyordu: Buranın çevre düzenlenmesi Keçiören belediyesi tarafından yapılmıştır. Hacettepe üniversitemiz, Gazi Üniversitemiz, Ankara Üniversitemiz ve Orta Doğu Teknik Üniversitemiz de Keçiören Belediyesi olarak hizmetlerimiz oldu" ifadelerini kulandı.

Açılış töreni, Başkan Altınok'un laboratuvar sınıfının açılışını gerçekleştirdikten sonra öğrenci ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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