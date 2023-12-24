Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn, Sabiha Gökçen'de ikinci pisti Bakan Uraloğlu ile birlikte test etti

Zayn TOGG kullanarak pisti Bakan Uraloğlu'yla gezdi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistini dün Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn'la birlikte test etti. Zayn Sofuoğlu pisti TOGG kullanarak Bakan Uraloğlu ile dolaştı.

Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olarak kullanılacak olan yeni pistle birlikte 2 pistten biri kalkış, diğeri de iniş amaçlı kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pisti milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile birlikte TOGG yerli otomobilleriyle dün test etti.

Pist yarın açılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile 25 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.