Kezban Ninenin Kayıp Düvesi Dron İle Bulundu

Kezban ninenin firari düvesini dron buldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde büyükbaş hayvanını kaybeden 71 yaşındaki Kezban Dinçer'in ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü personellerince dron ile yapılan aramalarda kayıp büyükbaş hayvan bulundu.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan 71 yaşındaki Kezban Dinçer'in büyükbaş hayvanının kayıp olmasının ardından durum ALO 153 İletişim Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelleri bölgeye giderek arama yaptı. Dron ile yapılan aramalarda kayıp düvenin yeri tespit edildi.

Büyükbaş hayvanına kavuşan Kezban Dinçer, "2 gün oldu düvem kaybolalı. Belediyeye bildirdim, onlar da geldi. Dron ile buldular, Memduh Büyükkılıç Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.