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Kırık turnikenin cezası 15 yaşındaki kız çocuğuna kesildi

Bir aylık biniş hakkı bulunan abonman karta sahip kıza, turnikesi kırık ve güvenliği bulunmayan duraktan kart basmadan tramvaya bindiği için 2 bin 53 lira ceza kesildi

Mağdur anne Gonca Açıkkar:

"Bunu haksızlık olarak görüyorum ve bu cezayı ödemek istemiyorum"

" Çocuk, 'Benim imzam yok' diyor, görevli, 'Bir şeyi karalayıp geç' diyor"

" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden, 'Ayşe hanımı bu kadar basit bir konu için sizinle görüştüremeyiz' cevabı aldım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 1 aylık biniş hakkı bulunan abonman karta sahip 15 yaşındaki Ayçelen Açıkkar'a, turnikesi kırık ve güvenliği bulunmayan duraktan kart basmadan tramvaya bindiği için 2 bin 53 lira ceza kesildi. İddiaya göre anne Gonca Açıkkar'a, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden, "Ayşe hanımı bu kadar basit bir konu için sizinle görüştüremeyiz" ve "4 gündür o turnikenin kolu yok, haklısınız fakat turnike çalışıyordu" denildi.

Eskişehir'de yaşayan Gonca Açıkkar'ın 15 yaşındaki kızı Ayçelen Açıkkar, geçtiğimiz Ekim ayında Gökmeydan Mahallesi'nden bulunan Borsa durağından tramvaya binmek istedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin mayıs ayında kentteki öğrencilere müjde olarak duyurduğu abonman kartına sahip ve 1 ay boyunca biniş hakkı bulunan 15 yaşındaki Açıkkar, Borsa durağına geldiğinde girişte bulunan turnikenin bir kolunun olmadığını gördü. Güvenliğin de bulunmadığı durakta eve geç kalmamak için biran önce tramvaya binmek isteyen Ayçelen Açıkkar, turnikenin bozuk olduğunu düşünerek kart okutmadan durağa girdi. Her ihtimale karşı Açıkkar, kırık kollu turnikenin fotoğrafını çekti.

'Benim imzam yok' diyen çocuğa, 'Bir şeyi karalayıp, geç' denildiği iddiası

Tramvaya bindikten 10 durak sonunda araç içerisindeki bilet kontrol görevlisi Ayçelen Açıkkar'ın biletini kontrol etmek istedi. Açıkkar, turnikenin kolu olmadığı, bunun için arızalı olduğunu düşündüğünü ve o an güvenlik görevlisi olmayan duraktaki herkes gibi kart kullanmadan tramvaya bindiğini görevliye ifade edip, çektiği kırık turnike fotoğrafını gösterdi. Fakat görevli 15 yaşındaki öğrenciyi kusurlu bularak ceza 2 bin 53 lira para cezası kesildi. 'Benim imzam yok' diyen 15 yaşındaki çocuğa, görevlinin, 'Bir şeyi karalayıp, geç' dediği iddia edildi.

EBB: "4 gündür o turnikenin kolu yok, haklısınız fakat turnike çalışıyordu"

Duruma tepki gösteren anne Gonca Açıkkar, bu cezanın haksız yere kesildiğini düşünerek, iddiasına göre Büyükşehir Belediyesi'ne cezanın iptali için başvuruda bulundu. Yaklaşık 6 birime durumu anlatan anne Açıkkar, iddiasına göre yetkililerden, "Ayşe hanımı bu kadar basit bir konu için sizinle görüştüremeyiz" benzeri bir cevap aldı. Öte yandan iddiaya göre yetkililerce mağdur anneye, "4 gündür o turnikenin kolu yok, haklısınız fakat turnike çalışıyordu" denilerek cezayı ödemesi gerektiği bildirildi. Kızının abonmanı olduğu için 1 ay boyunca sınırsız binme hakkının olduğunu hatırlatan anne, 4 gün boyunca kırık olan turnikenin kolu yüzünden ceza ödemek istemediğinin altını çizdi.

"Bence çocuğa zorla imza attırıyorlar"

Olayı anlatan anne Gonca Açıkkar, "Kızım spordan gelirken bu tramvay hattını kullanıyor. Tramvayda turnikenin kolunun bir tanesi yok, güvenlik falan da bulunmuyor. O öndekilerin hepsi geçiyor diye kızım ve arkadaşı da basmadan geçiyor. Bizim aslında 250 lira yükleyip, 1 ay boyunca kullandığımız öğrencilere ait bir abonman kartımız var. Çocuk da, 'Benim abonman kartım var' diyerek çok ciddiye almıyor, ama her ihtimale karşı bir çevirme olursa diye turnikenin fotoğrafını çekiyor. Kızım, 'Abonman kartıma, bana ceza kesmeyeceklerine o kadar güvendim ki. Göztepe durağında tam iniyorum, görevliler senin kartına da bakalım dediler' diyor. Turnikenin kolu yok diye bozuk olduğunu düşündükleri için arkadaşıyla basmadıklarını söylüyor. Tutanağı 'Benim imzam yok' diye imzalamak istemeyen 15 yaşındaki çocuğa, 'Bir şeyi karalayıp geç' diyor. Bence çocuğa zorla imza attırıyorlar. Çocuk gelip bunları bana anlattı, ben de ertesi gün Büyükşehir Belediyesi'ne giderek itiraz dilekçesi verdim. İtiraz dilekçeme yaklaşık 1 hafta içerisinde cevap geldi, 'Encümen kararıyla itirazınız ret olunmuştur' denildi. Ben bunu Ayşe hanımın sosyal medyasından falan da paylaştım, bana geri dönüşler oldu fakat cezayı ödemem gerektiğini söylediler.

"'4 gündür o turnikenin kolu yok, haklısınız fakat turnike çalışıyordu' denildi"

Cezayı ödemek istemediğini belirten Açıkkar şöyle devam etti:

"Ceza 2 bin 53 lira. Bana, Ayşe hanımın görüşmek için halk günlerinin olduğunu fakat randevu almam gerektiğini ifade ettiler. 'Görüşmek istediğiniz konu nedir' diye sorduklarında ben aynen size anlattığım gibi 5-6 kişiye anlattım. O ona bağladı, o ona bağladı. Bunu haksızlık olarak görüyorum ve bu cezayı ödemek istemiyorum. Haksız olsam, çocuğumun abonman kartı olmayıp ceza kesilmiş olsa öderim. Bana haksız yere ceza çıktığını düşünüyorum. Bize, '4 gündür o turnikenin kolu yok, haklısınız fakat turnike çalışıyordu' denildi. Ancak çocuğum da, 'Ben çalıştığını nasıl bilebilirim. Orada ne bir güvenlik vardı, ne başka bir şey vardı' diyor."